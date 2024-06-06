Партизаны травят солдат, наводят артиллерию и ждут Россию - чем ближе к линии фронта, тем больше ВСУ боятся простых украинцев.
Западные журналисты в растерянности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Долгополов
Что хохложоп,не верится?Но такова реальность,увы
Ответить
16 час.
Traveller
Ваша "уверенность", голубчик, могла бы быть хотя бы подтверждена малой толикой примеров. Но увы, кроме хамского тыкания вИ таки не можете их привести. К сожалению, примеров как раз внедрения огромного количества вражески настроенных древних шумеров в российское общество с их неуёмной жаждой навредить России, огромное множество. 🥲 И горящие релейные шкафы на ж/д, и пожары на предприятиях, и сходящие с рельс составы... Смею Вас заверить, любезный, что это результат неуёмной веры в "бг'аЦкий нароТ". А он так и норовит воткнуть исподтишка нож в спину. Как ни жаль, но действительность именно такова. Ну а Вам я посмею рекомендовать своё происхождение их кишлачного "общества" с вырывающимся наружу хамством скрывать, неудобно ведь перед цивилизованными людьми! 🤣
Ответить
16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Пусть,сцуки,брятся,достанем всех!!!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии