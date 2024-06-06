Западные журналисты в растерянности

Traveller

Ваша "уверенность", голубчик, могла бы быть хотя бы подтверждена малой толикой примеров. Но увы, кроме хамского тыкания вИ таки не можете их привести. К сожалению, примеров как раз внедрения огромного количества вражески настроенных древних шумеров в российское общество с их неуёмной жаждой навредить России, огромное множество. 🥲 И горящие релейные шкафы на ж/д, и пожары на предприятиях, и сходящие с рельс составы... Смею Вас заверить, любезный, что это результат неуёмной веры в "бг'аЦкий нароТ". А он так и норовит воткнуть исподтишка нож в спину. Как ни жаль, но действительность именно такова. Ну а Вам я посмею рекомендовать своё происхождение их кишлачного "общества" с вырывающимся наружу хамством скрывать, неудобно ведь перед цивилизованными людьми! 🤣