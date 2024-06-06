Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Светлана Зуева
    Пусть,сцуки,брятся,достанем всех!!!Западные журналис...
  • Traveller
    Ваша "уверенность", голубчик, могла бы быть хотя бы подтверждена малой толикой примеров. Но увы, кроме хамского тыкан...Западные журналис...
  • Сергей Долгополов
    Что хохложоп,не верится?Но такова реальность,увыЗападные журналис...

Западные журналисты в растерянности

Западные журналисты в растерянности

Партизаны травят солдат, наводят артиллерию и ждут Россию - чем ближе к линии фронта, тем больше ВСУ боятся простых украинцев.

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Комментарии
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Сергей Долгополов
Что хохложоп,не верится?Но такова реальность,увы
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16 час.
Traveller
Ваша &quot;уверенность&quot;, голубчик, могла бы быть хотя бы подтверждена малой толикой примеров. Но увы, кроме хамского тыкания вИ таки не можете их привести. К сожалению, примеров как раз внедрения огромного количества вражески настроенных древних шумеров в российское общество с их неуёмной жаждой навредить России, огромное множество. 🥲 И горящие релейные шкафы на ж/д, и пожары на предприятиях, и сходящие с рельс составы... Смею Вас заверить, любезный, что это результат неуёмной веры в &quot;бг&#39;аЦкий нароТ&quot;. А он так и норовит воткнуть исподтишка нож в спину. Как ни жаль, но действительность именно такова. Ну а Вам я посмею рекомендовать своё происхождение их кишлачного &quot;общества&quot; с вырывающимся наружу хамством скрывать, неудобно ведь перед цивилизованными людьми! 🤣
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Пусть,сцуки,брятся,достанем всех!!!
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14 час.

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