ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию украинской разведки.
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