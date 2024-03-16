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ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию украинской разведки.

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