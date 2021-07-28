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СМИ рассказали о страхе Байдена вводить санкции против России

СМИ рассказали о страхе Байдена вводить санкции против России

МОСКВА, 28 июля/ Радио Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена не рискует вводить санкции против российского лидера Владимира Путина и его окружения из-за опасений об их малой эффективности, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

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