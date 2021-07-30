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Нынешние «яжемамы» не позволили бы Макаренко сейчас работать в школе. О принципах и методах воспитания великого педагога

Нынешние «яжемамы» не позволили бы Макаренко сейчас работать в школе. О принципах и методах воспитания великого педагога

Частенько под статьями о жалобах на плохое поведение детей можно увидеть комментарии в виде упрёка, что я (или другой автор) плохой педагог и не могу справиться с ребятишками, а вот у Великого Макаренко всё бы получилось! Не человек, а глыба! Не то что вы, недоучителя какие-то, тьфу! Макаренко бы показал всем нынешним убогим «училкам» как надо работать и учить наших детей! Честно говоря, читать такое не обидно (как думают авторы подобных комментариев), а забавно и смешно, потому что вспоминающие Макаренко этого самого Макаренко явно не читали и фильмов о нём не смотрели.

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Элина Морозова
Не надо забывать, что Макаренко работал с беспризорниками, то есть теми, кого сейчас называют " трудными подростками".
Игорь Ткаченко
Сейчас все «трудные»…
Элина Морозова
Сейчас другие, чем раньше. Но трудных тоже много.
Марина Трянина
другие...никудышные, ни к чему не приспособленные... вот исчезнут в домах электричество и газ, и дети пропадут... они же ничего не знают, не умеют, и родителей, с одной стороны, это раздражает, с другой, они это неумение поощряют...и бороться с ними (с родителями) бесполезно
Элина Морозова
Да, таких много, но далеко не все... Меня просто убивает, что многие выпускники школ не то, что уме не могут произвести математические действия, иной раз в столбик умножить/поделить правильно не умеют.. Но не все такие.
ольга решетникова
Которые "не все такие" - они не у "яжмамок" растут.
ольга решетникова
По поводу нынешних детей. Восхищена пацанами-физиками, взявшими все медали на международной олимпиаде. Восхищена нашей саблисткой Софьей Позняковой, которая , вроде бы, "папина дочь". Но по факту - работящая и самостоятельная. Потому что на международных соревнованиях никакой папа - только ты.
Аршак Меликджанян
бытье определяет сознание, а оно - жизненные установки с учётом конечно действующих социальных и др. законов общества и государства. а вообще пороть надо, пороть.
ГусЕна
Подростки-всегда трудные.:)
Грег
Если ребенок не слушается родителей - надо наказывать бабушку.
vladimir bedarev
Методы Макаренко и сегодня востребованы.
Aнатолий Райков
Да,мы носились по школе на переменах и запросто могли получить по заднице мокрой тряпкой от технички и ни у кого в голову не приходило пойти пожаловаться и боялись что об этом узнают родители,что добавки в наказании было не избежать.А так же технички заменяли школьную охрану.Через их кардон было пройти мимо почти не возможно.И сколько гордости было у нас у всех,что нас учил "Заслуженный Учитель СССР".Да это просто вторая мама,которая любила наш весь класс,ни кого не разделяя кто из какой семьи был.Одинаково могла и наказать и пожалеть.И мы дети тех времён своих учителей любили немного больше чем своих родителей.На фото мой класс,сентябрь 1965 года и наша учительница начальных классов. Низкий поклон нашим Учителям СССР.Учителям с большой буквы. https://youtu.be/HJkEgiUu_NU
Александр Иванов
Яжематери увидев контингент воспитанников Макаренко через 5 минут были бы у Канадской границы!!
Елена Александровна
контингент воспитанников Макаренко был в разы лучше, чем многие современные детки воспитанные яжематерями!
Елена Александровна
Макаренко вырастил отличных людей, а всё потому, что использовал методы воспитания русских кадетских корпусов и юнкерских училищ. Там были наработаны прекрасные педагогические приёмы воспитывающие патриотов, умеющих всё делать мужчин, а главное людей чести и совести.
Ингерман Ланская
О, как!!! нет никаких макаренских методов - это всё туфта. а есть методы русских кадетских корпусов и юнкерских училищ... Тогда что же экс-совки так скачут за этих макаренок???
мария кучерявая (Шейко)
Макаренко великий педагог, посвятивший свою жизнь духовному развитию поколений, его методы воспитания злободневны и сегодня так как духовное развитие поколений опустилось на самый низкий уровень духовного развития. молодежь в основном только потребители у них свой бог, деньги. К сожалению прошло время Макаренко и Сухомлинских.
Ингерман Ланская
а величие то его в чём? в фейках в книжке, которую он, яко бы, написал? или его камуноидная власть таковым назначила???
Борис Шумилов
К мудрецу обратился один молодой человек: “Моя жена вчера родила. Когда можно будет начинать воспитывать ребёнка?” Мудрец ответил: “Вы опоздали ровно на девять месяцев…”
ГусЕна
:)
ГусЕна
А у сРакова все про сраку...
Aнатолий Райков
Нет,мы не страну потеряли,мы потеряли главное,духовные ценности.Похоже надо разогнать паразитов которые сейчас занимают высокие должности в образовании.По моему до них не доходит что мы теряем целое поколение.Раньше мы ходили в разные кружки,всех занятий чем мы занимались не перечислить.Кому что нравилось.Сейчас у детей совсем другие развлечения. https://youtu.be/oJpv2a-WAao
Walery
Прежде чем тутошним умникам давать оценки методам воспитания определитесь с контингентом, которые был у Макаренко (беспризорники и не грамотные в 10-поколении), и сегодняшние "ученики", которых уже "правильно" воспитаны родителями, непонятно зачем в школу пристраивающих своих чадо (издеваться над учителями?).
ГусЕна
Бред-то не неси...Какое 10 поколение беспризорников? Большевики страну разорили-брат на брата, голытьба бежала отнимать и разоряла, голод . Беспризорник-это ребенок революции, у которого отеяли детство и выбросили на выживание. Полагаю, там были и дети дворян, и дети зажиточных крестьян и рабочих. Генетика у них , полагаю, " неподкачала". Они были изуродованы голодом, беспределом взрослых. Просто , выживали. И Макаренко-истинный педагог, смог их отогреть. Не сладкой и липкой " жаалко", а создав рамок, в которых так нуждается любой ребенок. И дело даже не в его статусе, хотя, это тоже немаловажно . Детям нужен авторитет. А никто не мешал ему и не тянул детей в другую сторону. В семьях каа нынче-яжежмать на самом деле все позволяет не из каких-то гуманных идей, а просто потому что НЕ ХОЧЕТ заниматься воспитанием-лень. Воспитание-это ТРУД. ЕЖЕМИНУТНЫЙ, ЕЖЕЧАСНЫЙ. Ребенок не может жить без рамок -социальных, моральных, общественеых. Элементарно-мио слишком большой и страшный для миничеловечка. И рамки-это граница для его понимания и осваивания. Растет человечек-рамки расширяются. А невоспитанный ребенок-это человек, брошенный в прорубь-как он себя ведет-хаотично и истерично. Так же ведут себя и дети " яжежматерей"- алогично, хаотично, с истериками и визгами. Такое поведение-это крик о помощи психики ребенка. Не справляется она с опружающим миром. Ломается. А яжежмать вместо того, чтобы дать руку и помочь пройти ребенку путь взросления, толкает его опять в " прорубь" социума. Выплывай, мол. И нас ждет впереди такое явление как лавина брошенных стариков. Макаренко это понимал четко. И у него была возможность реализовать это. Почему шкооы так устроены, что есть нормированное время урока и перемены, есть форма, есть построение ( строем пошли, строем пришли)? Это же все рамки. Рамки для детского мировосприятия. Почему мы так тепло вспоминаем наше детство и считаем его безопасным? Потому что было много " рамок"- это нельзя, туда не ходи. Да, мы нарушали границы. Но мы знали что они есть. СЕЙЧАС ребенок сходит с ума от отсутствия ограничений.
Юрий Тимощенко
Да позор нынешнему руководству системы образования. Равняясь на запад ростят из наших детей, простите пидоров, которым все можно. Может я советского воспитания, но нас учили слушаться воспитателя и уважать старшее поколение. А так до абсурда выходит, уволили /вынудили написать заявление по собственному желанию/, за то что воспитатель переложил ребенка /тот в сон час баловался и не давал спать остальным детям/ , на другую кровать. Так родитель /представитель Росгвардии/ пришол к директору садика, заявил что он провел микрорасследование /на каком основании?/ и пойдет в прокуратуру. Директор садика /разве это директор?/ вместо чтоб выяснить обстоятельства проишедшего ициндента, просто предложила уволиться воспитателю, несмотря на то что воспитатель один растит ребенка и выплачиваеи ипотеку. Это в городе Муравленко ЯНАО. А то что творят нынешние детки в садике это вообще представить невозможно /снято на камеру/ ребенок мочится на угол внутри садика, плюет на спину воспитателя, орет на воспитателя, наговаривает на воспитателя за то что его одернули за хулиганство/. Естественно никакой родитель свое чадо в обиду не даст, вот и ходят такие родители в управление образования, очень часто мимо директора садика. А только стоит прийти к директору, так сразу виноват становиться воспитатель. Кого растим?
ГусЕна
Сегодня он плюет на воспитателя-завтра плюнет на родителей. А скорее всего уже плюет.
Татьяна Хмеленина
я согласна.действительно сейчас у детей у многоих нет уважения нет ценностей нет ответственности . разве такое было раньше поголовное мошеничество? и т. д многие ни к чему не приспосолены
Walery
ГусЕна, да ты ведьма!!! У тебя ноль воспитания, ты пишешь комментарий при том, что заранее блокируешь оппонента, в адрес которого пишешь. Не понимаю зачем тебе полной идиотке это надо? Где логика таких твоих действий...? Ах да, ты же идиотка и объяснить свое поведение не можешь...
Алексей Плескач
Именно ТАК поступают тролли-провокаторы и ссорильщики. Враги они - внутренние и - если с ботоферм или с западных фапальщиков - внешние!
Walery
Очевидно вы правы! Если внимательно проанализировать их реплики - так оно и есть!
Алексей Плескач
В военной педагогике - сплошь Макаренко! И КАК Макаренко - ГЕНИЙ - признанный на Планете - оказался прав!!! Дело вот в чём. Да! Система сейчас - кажется жёсткой. НО! Он воспитывал раннее взросление, человек становился ответственным и - что оччень главное - имел Честь. И - у него были развитые таланты - в тех вещах, где склонность была! А так же - получал закалку. От жизненных невзгод и трудностей бытия. Жёсткий был. В итоге! А сейчас - воспитывают - "прынцев" и "прынцесс" - причём, не из самых лучших сказок! Вот и всё!

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