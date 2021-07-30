Нынешние «яжемамы» не позволили бы Макаренко сейчас работать в школе. О принципах и методах воспитания великого педагога

Частенько под статьями о жалобах на плохое поведение детей можно увидеть комментарии в виде упрёка, что я (или другой автор) плохой педагог и не могу справиться с ребятишками, а вот у Великого Макаренко всё бы получилось! Не человек, а глыба! Не то что вы, недоучителя какие-то, тьфу! Макаренко бы показал всем нынешним убогим «училкам» как надо работать и учить наших детей! Честно говоря, читать такое не обидно (как думают авторы подобных комментариев), а забавно и смешно, потому что вспоминающие Макаренко этого самого Макаренко явно не читали и фильмов о нём не смотрели.
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