Трэй Янг: «Если «Хит» выбрали кого-то своей целью и пытаются вывести его из игры, у них это хорошо получается»

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после поражения от «Майами» в пятом матче серии первого раунда плей-офф (94:97, 1-4) похвалил защиту соперника.
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