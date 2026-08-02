Врач Сошников: стресс и тревожность могут разрушать зубы даже без кариеса

Стресс и тревожность отражаются на состоянии полости рта. Иногда человек приходит после длительного периода стресса, а за это время состояние зубов и десен меняется настолько, словно прошло не несколько месяцев, а несколько лет, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии