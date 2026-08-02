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Газета.ру

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Врач Сошников: стресс и тревожность могут разрушать зубы даже без кариеса

Врач Сошников: стресс и тревожность могут разрушать зубы даже без кариеса

Стресс и тревожность отражаются на состоянии полости рта. Иногда человек приходит после длительного периода стресса, а за это время состояние зубов и десен меняется настолько, словно прошло не несколько месяцев, а несколько лет, рассказал "Газете.

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