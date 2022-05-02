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10 ситуаций, в которых точно не защитит ОСАГО

10 ситуаций, в которых точно не защитит ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности действует в России не первое десятилетие. Это эффективная и удобная мера для большинства автомобилистов, которая позволяет защитить участников дорожного движения от лишних финансовых затрат.

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