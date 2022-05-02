10 ситуаций, в которых точно не защитит ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности действует в России не первое десятилетие. Это эффективная и удобная мера для большинства автомобилистов, которая позволяет защитить участников дорожного движения от лишних финансовых затрат.
Обязательное страхование автогражданской ответственности действует в России не первое десятилетие. Это эффективная и удобная мера для большинства автомобилистов, которая позволяет защитить участников дорожного движения от лишних финансовых затрат.
Свежие комментарии