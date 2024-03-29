В столице ЯНАО с 1 апреля изменится схема дорожного движения у ЦКиС «Геолог»

Схема дорожного движения у Центра культуры и спорта «Геолога» в Салехарде изменится с 1 апреля. Меры приняты для обеспечения безопасности учащихся Обдорской гимназии и горожан, собирающихся на площади у ЦКиС, сообщила администрация города.
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