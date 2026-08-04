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FiNE NEWS

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В Москве судят группу за мошенничество с подставными свиданиями и завышенными счетами в кафе

Начало суда по делу о мошенничестве с подставными свиданиями В Москве начался суд над группой из семи человек — четырьмя женщинами и тремя мужчинами, обвиняемыми в мошенничестве с подставными свиданиями в кафе.

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