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Конфликт выходит за пределы Украины? Россия давит на США в четырёх точках мира

Конфликт выходит за пределы Украины? Россия давит на США в четырёх точках мира

Конфликт между Москвой и Западом, хоть и не ведётся напрямую, всё дальше выходит за пределы Украины. Сегодня Россия давит на США как минимум в четырёх точках мира.

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