08,11,24 Артёмовск - Орехово-Васильевка Активные боевые действия в районе Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении Орехово-Васильевки.
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08,11,24 Артёмовск - Орехово-Васильевка Активные боевые действия в районе Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении Орехово-Васильевки.
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