Россиянам рассказали, как поменяются пенсионные выплаты в 2027 году. Страховые пенсии будут индексировать два раза за год — с 1 февраля, а затем с 1 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Приморском райо...
- Путин исключил из...
- Россияне начали п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым