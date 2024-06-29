Волна противодействия бесконтрольной миграции в РФ поднялась знатная! И это замечательно! Понятно, что миграцию просто так не остановить, и не обернуть вспять, да и демография в РФ не очень, при том что русских из зарубежья не очень-то и жалуют, например в Казахстане есть статус кандаса, в Польше - карта поляка, Сингапур делает ставку на наполнение страны китайцами и т.
Место мигранта
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Остановить элементарно. Отлавливать и высылать. Новых не завозить.
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15 час.
Любовь
Мигранты берите баулы и отправляйтесь в свои аулы. Места в России для вас нет.
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13 час.
МП
Михаил Пантюхин
Четверть мигрантов, приезжающих в Россию, готовы применять оружие против русских и государственной власти РФ. - разве это не угроза а В. Володин!!!??? Возможно, это не дурость, это ИЗМЕНА РОДИНЫ РОССИИ И НАРОДА РОССИИ!!! А АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН ПРАВ НА ВСЕ 10000...%!!! ПОРА ГОСДУМЕ РАБОТАТЬ НА ИНТЕРЕСЫ КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ, а не ржавой аккупации из сразии!!! А если нет, то распустить к херам собачьим!!!
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10 час.
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