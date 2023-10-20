Исследователь Стефанович: взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом для России

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович, подземные испытания, которые США провели на ядерном полигоне в штате Невада сразу же после того, как Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, мог быть сигналом Москве о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем.