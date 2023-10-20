Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    37 годом запахло! Все же надо понимать разницу между подготовкой  покушения от завешенного   убийства . При этом  то ...Дело по факту под...
  • Татьяна Мельникова
    может это нам надо было закрыть море за подрыв "Северных потоков", они в десятки раз мощнее былиПрезидент Латвии:...
  • Константин Котельников
    Шпротина охреневшая...Президент Латвии:...

Исследователь Стефанович: взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом для России

Исследователь Стефанович: взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом для России

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович, подземные испытания, которые США провели на ядерном полигоне в штате Невада сразу же после того, как Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, мог быть сигналом Москве о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх