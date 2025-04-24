Мошенники начали обманывать пенсионеров под предлогом «особых выплат»

Аферисты крадут у жертв данные банковских карт и паспортные сведения Мошенники начали представляться сотрудниками социальной защиты, муниципальных администраций или специалистами сервиса «Госуслуги» и предлагать пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и ценные подарки в преддверии 9 мая.
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