Мошенники начали обманывать пенсионеров под предлогом «особых выплат»

Аферисты крадут у жертв данные банковских карт и паспортные сведения Мошенники начали представляться сотрудниками социальной защиты, муниципальных администраций или специалистами сервиса «Госуслуги» и предлагать пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и ценные подарки в преддверии 9 мая.