🔥 Крымчан снова предупредили об аномально жаркой погоде С 15 по 19 июля на полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
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🔥 Крымчан снова предупредили об аномально жаркой погоде С 15 по 19 июля на полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.