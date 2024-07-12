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test mazurok

1 подписчик
🔥 Крымчан снова предупредили об аномально жаркой погоде

🔥 Крымчан снова предупредили об аномально жаркой погоде С 15 по 19 июля на полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

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