Мэр Смоленска Александр Новиков пригрозил "управляшкам" штрафом за плохое содержание укрытий

Александр Новиков также сообщил смолянам, чем должны быть оснащены помещения, отведенные под укрытия на случай ЧС Управляющие компании Смоленска будут нести ответственность (в том числе «отвечать рублём») за плохое содержание помещений, отведенных под укрытия на случай ЧС.