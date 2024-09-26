Гинеколог предупредила об опасности неправильной контрацепции

Сегодня рынок методов контрацепции поражает своим разнообразием. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гинеколог Ольга Уланкина рассказала «Известиям» 26 сентября, во Всемирный день контрацепции, о чем следует помнить, подбирая метод защиты, и к чему может привести неправильное использование средств.