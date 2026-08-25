📷⚡️Военно-морские силы США инициировали программу CHAOS (Coalition Heterogeneous Affordable Offensive Strike), направленную на создание семейства бюджетных высокоточных средств поражения.
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📷⚡️Военно-морские силы США инициировали программу CHAOS (Coalition Heterogeneous Affordable Offensive Strike), направленную на создание семейства бюджетных высокоточных средств поражения.