Губернатор Шапша показал первое фото российского автомобиля TENET

В сети стали доступны первые кадры автомобиля нового российского бренда TENET. Фото, сделанные на заводе в Калужской области, были опубликованы губернатором региона Владиславом Шапшей в его Telegram-канале.
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