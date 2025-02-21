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Губернатор Шапша показал первое фото российского автомобиля TENET

Губернатор Шапша показал первое фото российского автомобиля TENET

В сети стали доступны первые кадры автомобиля нового российского бренда TENET. Фото, сделанные на заводе в Калужской области, были опубликованы губернатором региона Владиславом Шапшей в его Telegram-канале.

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