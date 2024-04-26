Азиатские инвесторы сосредоточились на локальных новостях в четверг

Биржевые индексы АТР завершили разнонаправленно сессию четверга, под влиянием локальной статистики. Японский индекс Nikkei 225 возглавил падение в регионе, снизившись на 2,16%, в ожидании вербальной интервенции на сегодняшнем заседании ЦБ.
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