ГУМЧС локализовало пожар в многоэтажке Петербурга на площади 120 м²

В Санкт-Петербурге на мансардном этаже девятнадцатиэтажного жилого дома вспыхнул пожар на площади 120 квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Две цифры сказали...
- Диаспоры будут пл...
- A Бум дженериков: к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым