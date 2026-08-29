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Царьград

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ГУМЧС локализовало пожар в многоэтажке Петербурга на площади 120 м²

ГУМЧС локализовало пожар в многоэтажке Петербурга на площади 120 м²

В Санкт-Петербурге на мансардном этаже девятнадцатиэтажного жилого дома вспыхнул пожар на площади 120 квадратных метров.

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