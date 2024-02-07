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Из кабинета МГУ украли забытую картину ученика Айвазовского

Из кабинета МГУ украли забытую картину ученика Айвазовского

Картина «Бурное море» – подарок университету от Третьяковской галереи.Из кабинета МГУ украли забытую картину ученика Айвазовского Льва Лагорио «Бурное море» – подарок университету от Третьяковской галереи.

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