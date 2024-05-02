Власти Киргизии призвали своих граждан не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе.
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