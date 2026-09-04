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5koleso.ru

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Состоялась презентация Tesla Cybercab: роботакси без руля и педалей вышло на городские улицы

Tesla Cybercab стал первым серийным автомобилем в мире без руля, педалей и зеркал заднего вида. То есть разработчики электрокара не заложили в его конструкцию даже возможности управления человеком.

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