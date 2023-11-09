Всем надо привыкнуть к мысли и как руковдство к действию, что американец ступивший на чужую землю с оружием в руках должен уничтожаться как бешеная собака.

Александр Елецкий

Гнать америкосов из Сирии и Ирака. Америкосы пока мандюлей не отхватят не успокоятся. Они храбрые до тех пор пока к ним не прилетит. Просто предупреждений они не понимают.