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Сирийская армия вступила в бой с войсками США у Евфрата

Сирийская армия вступила в бой с войсками США у Евфрата

Стороны используют различные виды оружия, включая тяжёлую артиллерию и ракеты.фото: unsplash.com/@actuallyjoel--> Армия Сирии вступила в бой с американскими войсками и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами в ответ на обстрелы восточных кварталов Дейр-эз-Зора.

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Комментарии
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виктор матвеев
Всем надо привыкнуть к мысли и как руковдство к действию, что американец ступивший на чужую землю с оружием в руках должен уничтожаться как бешеная собака.
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15 час.
Андрей Мельников
Гнать америкосов с Сирийской земли!
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6 час.
Александр Елецкий
Гнать америкосов из Сирии и Ирака. Америкосы пока мандюлей не отхватят не успокоятся. Они храбрые до тех пор пока к ним не прилетит. Просто предупреждений они не понимают.
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4 час.

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