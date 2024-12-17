18 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений собственной безопасности МВД России

История этой Службы началась почти тридцать лет назад. Ее создание стало шагом на пути становления и развития законности в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, защиты прав сотрудников полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии