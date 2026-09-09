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Царьград

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Kyodo: семь человек с судна в Индонезии пропали без вести

Kyodo: семь человек с судна в Индонезии пропали без вести

Судно с журналистами исчезло в проливе Ява-Суматра во время репортажа об извержении Анак-Кракатау. Извержение продолжалось с 4 по 7 сентября.

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