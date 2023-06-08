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Офтальмолог Дубенков назвал самые распространенные возрастные проблемы со зрением

Офтальмолог Дубенков назвал самые распространенные возрастные проблемы со зрением

Одной из наиболее распространенных проблем со зрением является макулодистрофия. Она сопровождается появлением мутного пятна перед глазами и может спровоцировать слепоту, пишет «МОЕ! Online» со ссылкой на офтальмолога Игоря Дубенкова.

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