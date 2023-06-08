Офтальмолог Дубенков назвал самые распространенные возрастные проблемы со зрением

Одной из наиболее распространенных проблем со зрением является макулодистрофия. Она сопровождается появлением мутного пятна перед глазами и может спровоцировать слепоту, пишет «МОЕ! Online» со ссылкой на офтальмолога Игоря Дубенкова.
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