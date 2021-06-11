Руцкой рассказал о попытке арестовать Ельцина после развала СССР

Руцкой вспомнил, как пытался арестовать Ельцина После заключения Беловежских соглашений о развале СССР вице-президент РСФСР Александр Руцкой пытался убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора.
Руцкой вспомнил, как пытался арестовать Ельцина После заключения Беловежских соглашений о развале СССР вице-президент РСФСР Александр Руцкой пытался убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора.
Свежие комментарии