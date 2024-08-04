«У нас тополь существует ради тополя, это самое дорогое зеленое насаждение»

Хватает ли Казани деревьев (ответ, как ни странно, – да)? Почему посаженные в советское время тополя предполагалось удалить через несколько лет? Чем опасны «стрит-каньоны»? Кто основной разносчик борщевика? Об этом и много другом в интервью «Татар-информу» рассказал ландшафтник, специалист по городской флоре Вячеслав Бушуев.