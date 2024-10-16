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ТАСС: Суд арестовал недвижимость и 29 банковских счетов генерала Кузнецова

ТАСС: Суд арестовал недвижимость и 29 банковских счетов генерала Кузнецова

Суд постановил наложить арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также его родственников.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Подождали пока родственники снимут деньги со счетов
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