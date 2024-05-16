Традиционные торговые розничные сети обратились в правительство за поддержкой

Президент Союза торгцентров России (СТЦ) Булат Шакиров направил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин, а также Федеральную налоговую службу (ФНС) и правительство РФ с просьбой обеспечить традиционным торговым розничным сетям меры поддержки, пишет «Ъ» со ссылкой на документ.
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