Традиционные торговые розничные сети обратились в правительство за поддержкой

Президент Союза торгцентров России (СТЦ) Булат Шакиров направил письмо в Минпромторг, Минэкономики, Минфин, а также Федеральную налоговую службу (ФНС) и правительство РФ с просьбой обеспечить традиционным торговым розничным сетям меры поддержки, пишет «Ъ» со ссылкой на документ.