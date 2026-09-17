Мадонна впервые за 23 года откроет премию MTV

Мадонна откроет предстоящую церемонию MTV Video Music Awards своим первым выступлением на премии за 23 года, пишет People.
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