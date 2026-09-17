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Рамблер

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Мадонна впервые за 23 года откроет премию MTV

Мадонна впервые за 23 года откроет премию MTV

Мадонна откроет предстоящую церемонию MTV Video Music Awards своим первым выступлением на премии за 23 года, пишет People.

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