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Тысячи домов в Красноярском крае, Хакасии, Тыве и Бурятии планируется перевести с угольного на электрическое отопление

Тысячи домов в Красноярском крае, Хакасии, Тыве и Бурятии планируется перевести с угольного на электрическое отопление

Свыше 130 тысяч домов в Бурятии, Тыве, Красноярском крае, Хакасии готовят к переводу с угольного отопления на электричество.

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