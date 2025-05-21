Елена Молдован: украшением набережной в Муравленко станет кафе с видом на озеро

В Муравленко начат третий этап реконструкции парка — здесь обустраивают набережную. С этим проектом Муравленко победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила глава города Елена Молдован.
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