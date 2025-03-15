Марина Теляга: "Каждая женщина должна захотеть быть счастливой" 

Каждая женщина должна внутренне захотеть быть счастливой, и тогда Вселенная сможет ей помочь в этом. Такое мнение высказала предпринимательница Марина Теляга, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.