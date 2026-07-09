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Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПАО «Промсвязьбанк» и их соучастников

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПАО «Промсвязьбанк» и их соучастников

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», а также 29 соучастников их преступной деятельности.

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