Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПАО «Промсвязьбанк» и их соучастников

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», а также 29 соучастников их преступной деятельности.