«Мои рубли застряли в России, жду, когда снова откроются банковские переводы», - голкипер «Авангарда» о незавидной доле легионеров в КХЛ

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец высказался о выступлении легионеров в следующем сезоне КХЛ, заявив, что выплаты иностранцам нужно производить не в рублях, а в долларах.
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