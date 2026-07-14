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ЦБ вывел банковские счета из-под действия указа о расчетах с иностранными кредиторами

Банк России разграничил обязательства кредитных организаций по банковским вкладам и текущим банковским счетам и разъяснил, что специальный порядок расчетов с иностранными кредиторами не распространяется на последние.

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