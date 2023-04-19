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Нутрициолог Мальцева: злоупотребление витаминами может вызывать интоксикации

Нутрициолог Мальцева: злоупотребление витаминами может вызывать интоксикации

Злоупотребление жирорастворимыми витаминами A, E и D может вызывать интоксикацию. Гипервитаминоз встречается крайне редко, но все же возможен, сообщила радио Sputnik нутрициолог Ирина Мальцева.

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