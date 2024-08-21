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Indiana Jones and the Great Circle выйдет на ПК и Xbox в декабре и на PS5 весной

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на ПК и Xbox в декабре и на PS5 весной

На церемонии открытия Gamescom 2024 в рамках Opening Night Live игровое подразделение Microsoft и MachineGames объявили, что экшен Indiana Jones and the Great Circle выйдет в этом году на ПК и Xbox, а позже — на PlayStation.

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