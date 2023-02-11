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Раз в футболе провалился: Тарасов появился в баскетбольной команде на кубке России

Раз в футболе провалился: Тарасов появился в баскетбольной команде на кубке России

Поддержать спортсмена пришла его жена Анастасия Костенко. Зрители, пришедшие посмотреть матч этапа кубка России между командами «Руна» и «Химки», были искренне удивлены, заметив в составе одного из клубов нового игрока – им оказался Дмитрий Тарасов.

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