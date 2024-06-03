Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Брукс
    Шкуру этого лягушатника с документом личности выложили бы в интернете,чтобы Макроновцы знали с русскими шутить не стоит!Приказ подкреплён...
  • Татьяна Мартыненко
    Для кого они звезды?Надоели и звезды и звёздульки,мне рабочие на заводах и в шахтах милее.Лера Кудрявцева и...
  • Юрий Зубрин
    Давно уже всем всё понятно -кто ,что и как!Сей фрукт только попка ,говорящая голова ,а чьи слова произносит и озвучив...Заур Смирнов назв...

Полпред президента в ПФО представил врио губернатора Самарской области

Полпред президента в ПФО представил врио губернатора Самарской области

Церемония прошла в Самаре.В понедельник, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел церемонию представления нового временного главы Самарской области - Вячеслава Федорищева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх