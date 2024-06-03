Полпред президента в ПФО представил врио губернатора Самарской области

Церемония прошла в Самаре.В понедельник, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел церемонию представления нового временного главы Самарской области - Вячеслава Федорищева.
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