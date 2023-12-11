Всего за 4 дня FTX и Alameda перевели активы на $23,59 млн в Binance, Coinbase, OKX

Только за последние четыре дня криптокошельки связанные с криптовалютными компаниями FTX и Alameda Research, объявившими о банкротстве, осуществили перевод цифровых активов на сумму 23,59 миллиона долларов на основные крупные криптовалютные площадки.
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