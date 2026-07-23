На ВДНХ стартовал фестиваль искусств «Вдохновение»

На ВДНХ начал работу IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Масштабный творческий форум продлится до 26 июля и охватит различные локации ВДНХ, включая главную аллею, площадь у павильона № 1, Дом культуры, парк «Орион» и участки возле Арки главного входа.
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