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Франция вышла в полуфинал на втором ЧМ подряд. Французы – действующие чемпионы

Франция вышла в полуфинал на втором ЧМ подряд. Французы – действующие чемпионы

Сборная Франции вышла в полуфинал на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2022 французы пробились в 1/2 финала, обыграв Англию в четвертьфинале – 2:1.

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