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Вторая жизнь: в Краснодаре реконструируют мельницу Киор-Оглы

Вторая жизнь: в Краснодаре реконструируют мельницу Киор-Оглы

Как сообщает «Деловая газета. Юг», главное управление строительства Краснодарского края ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий, подготовки научно-проектной, проектной, рабочей документации, разработку информационной модели в рамках сохранения объекта культурного наследия мельницы Киор-Оглы с приспособлением под современное использование (музей).

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