Астрология раскрывает самый удачный день недели для каждого знака зодиака: чудеса ждут с 22 декабря

Несмотря на то, что Меркурий продолжает свой ретроградный ход до конца текущего года, на этой неделе он начинает приближать вас к тем отложенным мечтам, которые вы, возможно, уже начали считать утраченными.
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