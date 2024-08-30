Расписки Globaltrans на Мосбирже рухнули после решения отменить дивидендную политику

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Globaltrans решил отменить свою дивидендную политику. Компания заявила, что не видит возможности для регулярных выплат акционерам «ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру».